نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يشاركون في افتتاح أولى دورات مهرجان نبتة.. ومفاجآت العلمين الجديدة مستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الإعلامية حبيبة عمر موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ المدينة مناسبة لكل الفئات العمرية، مثل الأطفال، وكبار السن، وكل المشاركين يمكنهم الاستمتاع بأجواء العلمين الجديدة، مشددة، على أن مفاجآتها مستمرة ما بين الحفلات الغنائية والاحتفالات الثقافية والرياضية.

تصريحات الإعلامية حبيبة عمر:

وأضافت "عمر"، في مداخلة، مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مهرجان نبتة للأطفال يفتتح أولى دوراته في الخامس عشر من أغسطس بالساحل الشمالي، وتحديدا في العلمين الجديدة".

وتابعت: "وصرح رئيس المهرجان الفنان أحمد أمين أن الدورة الأولى مهداة باسم الشاعر والكاتب شوقي حجاب والذي أثرى بفنه على محتوى الأطفال، وسيتم أيضا تكريم مجموعة من الكتاب والفنانين الذين أمتعوا جيلا كاملا من الأطفال بمحتوى من الأغاني وكانت قدوة ورسالة لا يمكن أن ننساها".

وواصلت: "مجموعة من نجوم الفن سيشاركون بفقرات للأطفال في حفل الافتتاح، مثل النجم هشام ماجد الذي يقدم أوبريت كلمني مصري، والفنانة شيماء سيف، والطفل جان رامز، ويقوم فريق الإعداد بقيادة المخرج هشام فتحي بتحضير أوبريت من كتابة منة القيعي وألحان أحمد طارق يحيي".

فعاليات مهرجان العلمين:

ويذكر أن بدأت الفعاليات بحفلة استثنائية للكينج محمد منير وتغييره كلمة مدد كلافتة تضامن مع الشعب الفلسطيني، كما قدم الفنان أحمد عصام عرض مبهر بالألعاب النارية.

كما شاركت الفنانة دينا الوديدي بحفل مختلف وتضامنت أيضًا مع الشعب الفلسطيني، وأحيا القيصر كاظم الساهر حفلًا على مسرح العلمين لأول مرة، وسط تفاعل كبير من عشاقه مع ألبومه الجديد “مع الحب”.

وقدمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور في حفل استثنائي، وذلك لأول مرة في مهرجان العلمين بصحبة المايسترو نادر عباسي.