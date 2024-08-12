نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد الربيع بكلية أصول الدين والدعوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المحافظ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بديوان عام محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، ورحب محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف، مؤكدًا أن الوزير صاحب مسيرة علمية تحظي بالقبول عند كافة شرائح الشعب المصري كما تحظي بالقبول خارج مصر، وأشاد محافظ الدقهلية بجهود الدكتور أسامة الأزهري في مواجهة الفكر المتطرف بكل علم وروية، مبينًا أن المحافظة تسعد باستقباله في هذا اليوم الطيب.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن شكره لمحافظة الدقهلية على هذه الدعوة الكريمة، كما أعرب عن شكره للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على حفاوته واستقباله الكريم وعلى كلماته الطيبة العزيزة التي يعتز بها.

وأكد وزير الأوقاف أنه يتابع عن كثب الجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ الدقهلية في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، ومواجهة الشائعات الكاذبة بصدر رحب، مشيرا إلى أن شعارنا جميعا هو التفاني في خدمة أهلنا الكرام من كافة أبناء شعب مصر الكريم.

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائمًا يوجه دائما ببذل كل الجهود الممكنة في خدمة الوطن وأبنائه الكرام، والسعي الدائم لإيجاد حلول لكل ما يتعرضنا من أزمات، حتى نحافظ على وطننا ونعبر به إلى مكانته اللائقة به وبتاريخه العظيم وشعبه الكريم.

وهنأ وزير الأوقاف محافظ الدقهلية على تفوق أبناء المحافظة في الثانوية العامة، حيث حصد عدد من أبناء المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم دوام التألق والإبداع، وأبدى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري استعداد وزارة الأوقاف لكافة أوجه التعاون مع محافظة الدقهلية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد العدلي نائب محافظ الدقهلية، والكاتب الصحفي محمود ضاحي الجلاد معاون وزير الأوقاف للإعلام، والدكتور صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والمهندس محمود المرسي مدير عام هيئة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور عبد الخالق العطيفي وكيل المديرية، والدكتور محمد حسين مدير الدعوة بالمديرية.

وعقب الاستقبال انطلق وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية لافتتاح مسجد الربيع بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة، حيث كان في استقبالهما الأستاذ الدكتور نبيل زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة، ولفيف من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

جدير بالذكر أن هذا المسجد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية حيث تبرع بكافة تكاليفه أحد الكرام من أبناء المحافظة، لتقام فيه الشعائر لأبناء فرع الجامعة، كما يتم تدريب طلبة كلية أصول الدين والدعوة فيه على مهارات الخطابة، مما يكشف عن التضافر بين فرع جامعة الأزهر وكافة أبناء المحافظة في تحقيق عمل مشترك بلبي الاحتياجات ويرسخ روح التعاون