حماة الوطن: الإفراج عن 605 من النزلاء يعكس جدية الدولة في تحسين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 05:35 مساءً - قال الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، من خلال إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل إطارا شاملا تستند إليه الدولة في وضع القوانين والسياسات التي تعزز حقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة.

وأشاد مختار بقرار الإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية.

وأكد أمين عام حماة الوطن بسوهاج على أن القيادة السياسية حريصة على تنفيذ التوصيات التي تخرج عن اجتماعات الحوار الوطني لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.

وأشاد مختار بدور وزارة الداخلية في سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية علي ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة في مصر.

وأعرب الدكتور مختار همام أن الدولة المصرية وضعت رؤية لتحسين أوضاع السجون والسجناء لتخفيف المعاناة وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل فعال وتأهيلهم بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تبنى ولا تهدم تجمع ولا تفرق.

ووجه الدكتور مختار همام الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص بما يعكس جدية الدولة ورغبتها في تحسين المناخ السياسي.