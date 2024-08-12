نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024: استقرار في درجات الحرارة مع توقعات للسحب الرعدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024، وأوضحت أن درجات الحرارة ستبقى مستقرة نسبيًا مقارنةً بشهر يوليو.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم أقل من 36 درجة مئوية، مما يعد تحسنًا ملحوظًا بعد موجات الحر الشديدة التي شهدناها في الأسابيع السابقة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

الطقس نهارًا : سيكون شديد الحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 36 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

: سيكون شديد الحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 36 درجة مئوية في القاهرة الكبرى. الطقس ليلًا: من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا.

الظواهر الجوية المتوقعة

سحب رعدية : يتوقع تشكيل سحب ركامية رعدية على جنوب غرب مصر، قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط للرياح الهابطة أسفل السحب.

: يتوقع تشكيل سحب ركامية رعدية على جنوب غرب مصر، قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط للرياح الهابطة أسفل السحب. شبورة مائية : تحذر خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

: تحذر خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. رياح: رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح المعتدلة التي قد تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، وقد تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق مثل الوادي الجديد وشرق العوينات، وقد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة : 36°/26°

: 36°/26° 6 أكتوبر : 37°/26°

: 37°/26° بنها : 36°/27°

: 36°/27° دمنهور : 35°/27°

: 35°/27° وادي النطرون : 37°/26°

: 37°/26° كفر الشيخ : 35°/25°

: 35°/25° المنصورة : 35°/26°

: 35°/26° الزقازيق : 36°/27°

: 36°/27° شبين الكوم : 35°/26°

: 35°/26° طنطا : 35°/25°

: 35°/25° دمياط : 32°/26°

: 32°/26° بورسعيد : 33°/27°

: 33°/27° الإسماعيلية : 39°/26°

: 39°/26° السويس : 37°/27°

: 37°/27° العريش : 33°/24°

: 33°/24° رفح : 33°/23°

: 33°/23° رأس سدر : 39°/27°

: 39°/27° نخل : 37°/19°

: 37°/19° كاترين : 33°/17°

: 33°/17° الطور : 38°/27°

: 38°/27° طابا : 36°/27°

: 36°/27° شرم الشيخ : 40°/30°

: 40°/30° الإسكندرية : 32°/24°

: 32°/24° العلمين : 31°/24°

: 31°/24° مطروح : 31°/25°

: 31°/25° السلوم : 32°/24°

: 32°/24° سيوة : 38°/24°

: 38°/24° رأس غارب : 40°/29°

: 40°/29° الغردقة : 41°/30°

: 41°/30° سفاجا : 41°/30°

: 41°/30° مرسى علم : 42°/31°

: 42°/31° شلاتين : 40°/32°

: 40°/32° حلايب : 37°/30°

: 37°/30° أبورماد : 39°/30°

: 39°/30° رأس حدربة : 38°/29°

: 38°/29° الفيوم : 37°/26°

: 37°/26° بني سويف : 38°/25°

: 38°/25° المنيا : 39°/25°

: 39°/25° أسيوط : 40°/27°

: 40°/27° سوهاج : 41°/28°

: 41°/28° قنا : 42°/30°

: 42°/30° الأقصر : 43°/30°

: 43°/30° أسوان : 44°/31°

: 44°/31° الوادي الجديد : 44°/28°

: 44°/28° أبوسمبل: 44°/31°

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع

سيسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم الأنحاء، ومائل للحرارة ورطب ليلًا. يتوقع أيضًا حدوث شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق، مع نشاط رياح معتدلة قد تنشط أحيانًا على فترات متقطعة.

كما سيستمر نشاط الرياح على شواطئ خليج السويس وشواطئ بلطيم، الإسكندرية، العلمين، مطروح، والسلوم، مع سرعة ريح تتراوح بين 30 و50 كم في الساعة، وارتفاع للأمواج بين 1.5 و2.5 متر.