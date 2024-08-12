فضائح وإخفاقات و3 ميداليات.. حصاد مصر في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، والتي شهدت تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية فقط، ولكن صاحبها العديد من الفضائح الكارثية والاتهامات التي طالت بعض الرياضيين بالإضافة للإخفاقات العديدة بمختلف الألعاب الرياضية.

3 ميداليات مصرية في أولمبياد باريس

حققت البعثة المصرية 3 ميداليات فقط في أولمبياد باريس والبداية كانت مع بطلنا المصري محمد السيد والذي نجح في الحصول على الميدالية البرونزية ضمن منافسات رياضة السلاح.

وأضافت الرباعة المصرية سارة سمير الميدالية الثانية لمصر في الأولمبياد بعد حصولها على الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 81 كجم لتصبح ثاني ميدالية لها في الأولمبياد بعد حصولها على برونزية ريو دي جانيرو 2016.

وكانت المفاجأة الكبرى في حصول البطل المصري أحمد الجندي على الميدالية الذهبية في رياضة الخماسي الحديث وتحطيمه الرقم القياسي العالمي لتصبح ثاني ميدالية له أيضًا بعد حصوله على فضية أولمبياد طوكيو 2020.

فضيحة الوزن الزائد للاعبة الملاكمة

من الفضائح التي طالت مصر في أولمبياد باريس 2024 هو استبعاد البطلة المصرية يمنى عياد من منافسات رياضة الملاكمة وقبل خوض أي مباراة وذلك بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن المطلوب وأرجع الاتحاد المصري للملاكمة في بيان رسمي أن سبب زيادة الوزن المفاجئ للاعبة هو تغييرات فسيولوجية وهرمونية تمر بها أي فتاة.

سقوط مدوي لفراعنة القدم وضياع حلم البرونزية

تعرض منتخب مصر لهزيمة مذلة أمام منتخب المغرب بسداسية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث ليضيع حلم الميدالية البرونزية على منتخب كرة القدم وتسجل هذه الهزيمة ضمن أبرز الفضائح في تاريخ الكرة المصرية وكذلك بعثة مصر في الأولمبياد.

مشاركة لاعبة "حامل" في الأولمبياد

شاركت ندى حافظ بطلة مصر في رياضة سلاح الشيش في الأولمبياد وهي حامل في الشهر السابع ولم تنجح في تجاوز دور الـ16 بالبطولة وتعرضت للكثير من الانتقادات بسبب مخاطرتها بحياتها وحياة طفلها بالمشاركة في هذه الرياضة الصعبة والتي تتطلب مجهود بدني كبير كما أنها لم تنجح في تحقيق أي انجاز لبلادها بهذه المشاركة.

انسحاب الفارس الوحيد من أولمبياد باريس

بعد الضجة الكبيرة التي أحاطت بالفارس المصري نائل نصار والآمال العريضة التي عقدتها الجماهير على تحقيقه ميدالية في الأولمبياد، أعلن الاتحاد المصري للفروسية انسحابه من الأولمبياد قبل خوض أي منافسة وذلك بسبب إصابة الجواد الخاص به لتضيع على مصر فرصة المنافسة في هذه الرياضة بشكل غريب يؤكد على عشوائية التخطيط والتخبط الإداري خاصة وأن اتحاد الفروسية حصل على دعم كبير بملايين الجنيهات للإعداد للأولمبياد.

اتهام "كيشو" بطل المصارعة بالتحرش

آخر الفضائح التي طالت بعثة مصر اتهام محمد كيشو بطل مصر في المصارعة بالتحرش بفتاة فرنسية وتم خضوع اللاعب للتحقيق وتفريغ الكاميرات في المكان الذي كان يتواجد به وتبين براءة اللاعب من هذا الاتهام والذي أساء إلى البعثة المصرية في الأولمبياد.

لاعب دون مدرب في أولمبياد باريس

كشف مصطفى الجمل لاعب مصر في رمي المطرقة أنه شارك في أولمبياد باريس 2024 دون مدرب بعدما طلب من اتحاد اللعبة توفير مدرب له ولكنهم تجاهلوا طلبه وجاء ذلك رد على الساخرين منه بعدما احتل المركز الـ14 من أصل 16 لاعبًا شاركوا بالأولمبياد.

منتخب كرة اليد يخذل المصريين في الأولمبياد

وفشل منتخب مصر لكرة اليد في المنافسة على ميدالية في أولمبياد باريس 2024 والتي كانت الجماهير المصرية تعقد عليه الآمال لحصد ميدالية وذلك بعد خسارة درامية أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 29 – 28 ليودع المنافسات ويفرط في حلم الميدالية الأولمبية.

أبطال مصريين خسروا الرهان في أولمبياد باريس

وشهدت البعثة المصرية العديد من الإخفاقات في مختلف الألعاب الرياضية ولكن كان هناك بعض الرياضيين عقدت عليهم الجماهير آمال عريضة لحصد ميدالية أولمبية ولكنهم خسروا الرهان وفشلوا في تحقيق ذلك يتصدرهم زياد السيسي بطل مصر في سلاح الشيش والمصنف الأول عالميًا والذي اكتفى بالحصول على المركز الرابع في المنافسات عقب خسارته أمام بطل إيطاليا.

وكذلك محمد كيشو بطل مصر في المصارعة والتي كانت تعول عليه الجماهير لخطف ميدالية أولمبية ولكنه خرج من دور الـ16 بالمنافسات، وكذلك الثنائي عمر عصر ودينا مشرف اللذان أخفق في تنس الطاولة، وعزمي محيلبة الذي خيب الآمال في رياضة الرماية، وعلاء الدين أبو القاسم الذي ودع مبكرًا من منافسات رياضة سلاح الشيش، وعبداللطيف منيع الذي أكمل فشل سابقيه ولم يستطيع احراز ميدالية أولمبية وغيرهم الكثير في مختلف الألعاب الرياضية.

