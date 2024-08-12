أخبار اليمن : الأرصاد للمواطنين: احذروا السيول والأمطار والبَرَد

الأرصاد للمواطنين: احذروا السيول والأمطار والبَرَدتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع تساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة أحياناً على مناطق متفرقة من صحارى ومرتفعات حضرموت وشبوة وأبين، مأرب، الجوف، صنعاء، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، صعدة، حجة، عمران، ريمة، المحويت، وسهل ومرتفعات تهامة والسواحل الغربية.

ويتوقع كذلك هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد على أجزاء من المهرة والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الجوف: 35.8ملم، حجة: 27.8، صنعاء: 19.8، عمران: 16.3، السدة - إب: 8، صعدة: 7.5، سيئون: 3.3ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، صعدة، ريمة، البيضاء، الضالع، أبين، لحج، الحديدة وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والرياح الهابطة الشديدة.

كما حذر من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو السحب المنخفضة الكثيفة سيما في السفوح والمنحدرات الجبلية.

وأهاب المركز الوطني بالجهات الرسمية ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.