أخبار اليمن : حصيلة شهداء غزة تصل لـ39 ألفاً و897

حصيلة شهداء غزة تصل لـ39 ألفاً و897ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و897 شهيداً، و92 ألفاً و152 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان، بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية راح ضحيتها 142 شهيداً وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم، وبلغ عدد الإصابات 150.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولا يزال الاحتلال يصعد من عدوانه على قطاع غزة للشهر الحادي عشر بلا توقف، ما حول القطاع إلى مكان منكوب، لا يصلح للعيش بعد أن دمرت مبانيه، وهجر سكانه، وفقد كل معاني الحياة.