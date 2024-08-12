نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منهم جنات وأحمد سعد.. نجوم الغناء يتجهون للكليبات مع بداية أغسطس الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتجه عدد كبير من نجوم الغناء، مع بداية شهر أغسطس الحالي، إلى الفيديو كليب في أعمالهم الغنائية، وهو الأمر الذى يهتم به بعض المطربين في تجسيد صورة جيدة تتناسب مع كلمات والحان الأغنية، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز هؤلاء النجوم.

الفنانة ياسمين علي

قدمت الفنانة ياسمين علي، أحدث أعمالها الغنائية،التي تحمل إسم،"الأصول العربية" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات السيد علي وألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي.

الفنانة آيتن عامر

وطرحت آيتن عامر، خلال الأيام الماضية، أغنيتها الجديدة "إفراج"، وهى من كلمات احمد علاء الدين، الحان نورهان البغدادى، توزيع وميكس وماستر ماجد الصواف والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

الفنان أحمد سعد

كما طرح النجم أحمد سعد أحدث أعماله الغنائية "1.2.3" عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إيمان عظيم وألحان سامح كريم وتوزيع الأخوين إلهامى وأدهم دهيمة.

الفنانة جنات

وقدمت النجمة جنات أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "لو اتجوزت" والتى تم تصويرها أيضا على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد مصطفي ملك الحان سامح كريم توزيع ومكس وماستر محمد مجدي جيتار، والكليب من اخراج عمرو زكي.