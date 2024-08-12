عاجل - "من أجل بدء جولة جديدة" وصول المبعوث الأمريكي للسودان إلى جنيف

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أحمد جودة - القاهرة - وصل المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، إلى جنيف قادمًا من جدة، لبدء جولة جديدة من المحادثات الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان. تأتي هذه الجولة بعد انتهاء مباحثات جدة، التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا، حيث يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي ينهي الصراع الدامي في السودان.

عند وصوله إلى جنيف، عبر بيرييلو عن سعادته بإطلاق هذا الجهد الدولي في سويسرا، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى أصوات عشرات الآلاف من السودانيين الذين يعانون من الرعب اليومي المتمثل في القصف والتجويع والحصار. وأكد التزام الولايات المتحدة وشركائها بالاستجابة لنداءات هؤلاء المدنيين.

في المقابل، أكدت الحكومة السودانية تمسكها بتنفيذ "إعلان جدة" الموقع في مايو 2023، والذي يهدف إلى حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني. كما أعلنت رفضها لوجود أي مراقبين أو مسهلين جدد في حل الأزمة، مشيرة إلى أن الوفد الأمريكي لم يقدم ما يبرر إنشاء منبر جديد للمحادثات، واعتمد على معلومات غير دقيقة في تقييم الوضع في السودان.

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه الشعب السوداني من انتهاكات جسيمة وعنف متزايد، حيث تؤكد الحكومة السودانية على ضرورة احترام سيادة البلاد وكرامة شعبها، وترحب بأي مبادرات تتوافق مع هذه القيم.