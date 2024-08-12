مال وأعمال

دورة الألعاب الأولمبية ترفع إشغال الفنادق والمتاحف الفرنسية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر دورة الألعاب الأولمبية ترفع إشغال الفنادق والمتاحف الفرنسية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:14 مساءً - – قالت وزيرة السياحة الفرنسية أوليفيا جريجوار إن دورة الألعاب الأولمبية التي تُختتم اليوم الأحد أعطت اقتصاد البلاد دفعة كان يحتاجها بشدة بفضل أنشطة الأعمال المعتمدة على الأعداد الأكبر من الزائرين للفنادق والحانات والمطاعم والمتاحف.

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ويعتمد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على ألعاب باريس لتعزيز نموه الاقتصادي المتباطئ، إذ توقع مكتب الإحصاءات الفرنسي زيادة بنسبة 0.3 نقطة مئوية من مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وزيادة السياحة.

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وقالت جريجوار في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون ديمانش الفرنسية نشرت اليوم إن عدد المقيمين في فنادق بالمدن الفرنسية المستضيفة للمنافسات الأولمبية ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي.

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وأضافت أن أعداد من يزورون متاحف باريس وينفقون أموالا في مطاعم وحانات العاصمة زاد أيضا 25% في المتوسط.

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وقالت شركة فيزا الأمريكية للبطاقات المصرفية والمعاملات المالية، وهي من الجهات الراعية للألعاب، في وقت سابق من هذا الشهر إن بياناتها بشأن المعاملات المالية والتحويلات باستخدام البطاقات أظهرت أن شركات صغيرة في باريس تستفيد من زيادة المبيعات.

ويوم الجمعة، قال بنك فرنسا المركزي أيضا إن اقتصاد البلاد في طريقه للنمو بنسبة 0.35% على الأقل في الربع الثالث بفضل دفعة مؤقتة من النشاط المرتبط بالألعاب الأولمبية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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