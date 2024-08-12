نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك قائمة برشلونة لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر وهي التي تجمع بينهما على ملعب مونتجويك.
وتقام مباراة الفريقين اليوم الأثنين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية.
قائمة برشلونة لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر
وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر وفق ما يلي:-
- حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، أسترالاجا.
- خط الدفاع: ب أو كوبارسي، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، جوليس كوندي، إريك جارسيا، كليمونت لينجليه، ميكا فايي، أليكس فالي، جيرارد مارتين، أليخاندرو بالدي، هيكتور فورت، سيرجي دومينجيز، كويم خونيت، أندرياس كوينكا.
- وسط الملعب: جافي، بيدري، بابلو توري، إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، داني أولمو، توني فيرنانديز، مارك بيرنال، مارك كاسادو.
- الهجوم: ليفاندوفسكي، فيران توريس، لامين يامال، رافينيا، ب أو فيكتور، أنسو فاتي، فيتور روكي،.