تي سي آي سانمار الهندية تدرس إنشاء محطة لنقل الإيثيلين…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2024 03:15 مساءً - تدرس شركة تي سي آي سانمار الهندية للكيماويات، إنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الإيثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار، إلى جانب التوسع في طاقة مصانع الشركة ببورسعيد لمصنعي إنتاج VCM وPVC بقيمة 150 مليون دولار ليبلغ الاستثمارات الكلية المخططة 300 مليون دولار.

والتقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وفد الشركة الهندية برئاسة بي إس جايارامان رئيس مجلس إدارة الشركة، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات المستقبلية للشركة خلال المرحلة المقبلة.

وتعد شركة تي سي آي سانمار للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة بالسوق المصري بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، كما تعتبر الشركة من أكبر منتجي مادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوفر حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وأكد وزير النقل حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه قد تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد والتي تستهدف سد الفجوة في السوق المحلية، وتوطين العديد من الصناعات، وترشيد الواردات، وزيادة حجم الصادرات، وذلك بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويسهم في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.

ومن جانبه أكد السيد بي إس جايارا مان رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها في السوق المصري باعتباره سوقاً محورياً في منطقة الشرق الأوسط ونافذه هامة الي دول العالم، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتصدير 70% من إنتاجها وتوجه 30% من الإنتاج للسوق المحلي، كما أن الشركة على استعداد لتوجيه انتاجها للسوق المصري بنسبة 100% وذلك لترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.