مهرجان «نبتة» ضمن فعاليات «العلمين الجديدة».. ورش لتدريب للأطفال لصناعة الإنيميشن وريادة الأعمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 04:39 مساءً - ينتظر الأطفال في مهرجان نبتة للطفل جرعة مكثفة من الأنشطة ومقرر انطلاقه يوم 15 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي سيتضمن الكثير من الأحداث والأنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في الكثير من النواحي المختلفة.

وسيحمل المهرجان شعارا مختلفا وخاصا وله الكثير من الدلالات، وهو شخصية "أبو قردان" التي ستحمل اسم "كيكو" والتي سترافق الأطفال في جميع الأنشطة التي سيتضمنها المهرجان، فهو الطائر المصري الأصيل الذي يرعي أي نبتة، ويمتلك فضول رهيب عن تجميع المعلومات والطيران.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان ورش لتعليم الأطفال الكثير من المهارات الخاصة، حيث تنطلق أولى الورش يوم 16 أغسطس بعنوان "ورشة وقت الحكاية" وستكون بمشاركة عدد كبير من الفنانين والنجوم منهم النجمة سوسن بدر وحاتم صلاح وعبد الرحمن جاويش، وتنطلق ثاني ورشة بعنوان "ستوب موشن"، وهي الورشة التي ستهدف الى تعليم الأطفال استخدام الصلصال وصناعة منتج انميشين، وسيقودها المخرج حازم جودة وستكون يوم 17 أغسطس، وسيتضمن المهرجان ورشة ثالثة بعنوان "الرائد الصغير" والتي ستكون يوم 18 أغسطس، وستهدف الى تعليم الأطفال ريادة الاعمال وصناعة المشارع الخاصة بهم والبحث عن شغفهم وأكثر المجالات تتناسب مع مهاراتهم وستكون بالتعاون مع شركة انطلاق.

مهرجان نبتة للطفال، تابع لشركة "نبتة" وهي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، مختصة بدعم وصناعة وإنتاج وتمويل أعمال للأطفال بكل أشكالها، وبكل أنواع المحتويات المختلفة من المسرح والسينما والبرامج، وسيكون المهرجان عبارة ملتقى للصناع والأطفال، وسيتضمن مسابقة للكبار الذين يقدمون محتوى للأطفال، ومستقبلاً سيكون هناك مسابقات للأطفال.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان نبتة حتى نهاية سبتمبر، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر المقبل، وتتضمن الخطة المستقبلية للمهرجان انتشاره في جميع محافظات الجمهورية والوصول لكل الأطفال من مختلف المحافظات.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضًا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.