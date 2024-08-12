وزيرة التنمية المحلية: عادل لبيب حقق نجاحات وإنجازات عديدة بكافة مناصبه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 06:31 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وفي بداية اللقاء أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها البالغة بزيارة اللواء عادل لبيب لمقر الوزارة ، فهو صاحب خبرات وتجارب متميزة في العمل المحلي خلال توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية وعمله كمحافظ لقنا والبحيرة والإسكندرية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن اللواء عادل لبيب حقق العديد من النجاحات والإنجازات في كافة المناصب التي تولاها في الإدارة المحلية و لدية تجربة فريدة في العمل والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات التي عمل بها وعلي رأسها ملف النظافة وتوفير فرص العمل والمشاركة المجتمعية لدعم جهود الدولة في العديد من الملفات ، كما استطاع كسب ثقة وحب جميع الفئات بتلك المحافظات .

ومن جانبه حرص اللواء عادل لبيب علي تقديم التهنئة للدكتورة منال عوض علي ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوليها مسئولية وزارة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة كأول سيدة تتولي هذا المنصب في تاريخ الوزارة .