الرياضة

عاجل.. حقيقة فشل انتقال أليو ديانج إلى الخلود السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي ، عن حقيقة ما يتردد حول إمكانية إلغاء نادي الخلود السعودي لصفقة استعارة المالي أليو ديانج لمدة موسم.

وقال المصدر:"أتممنا صفقة أليو ديانج مع نادي الخلود وتم توقيع العقود".

وأضاف:"من المنتظر أن يتم تحويل قيمة الصفقة من النادي السعودي نهاية الشهر الحالي بناء على الإتفاق المبرم بيننا".

وأشار:"النادي السعودي لم يتواصل معنا بشأن إلغاء الصفقة مثلما يتردد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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