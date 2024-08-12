الرئيس الإيراني: حق الرد على الكيان الصهيوني محفوظ للدولة وفقا للمعايير الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 08:29 مساءً - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، إن دعم بعض الدول الغربية والولايات المتحدة للكيان الصهيوني يشجعه على ارتكاب الجرائم واستكمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف بزشكيان في بيان له، أن موقف بلاده يؤكد تعزيز السلم والأمن الدوليين وتجنب الحرب وسفك الدماء، مشرا إلي أن حق الرد على المعتدي محفوظ للدولة التي يعتدى عليها وفقا لكل المعايير الدولية.

في حين، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني اليوم، إن عملية اغتيال إسماعيل هنية كانت مركبة هدفها إشعال الفتن وإضعاف أمن البلاد، وأن العدو الصهيوني قام باغتيال الشهيد هنية ظنا منه بأن ذلك يساعده في ترميم هزائمه المتتالية.

خوف إسرائيلي من رد طهران علي اغتيال هنية

وذكر نائيني، العدو الصهيوني يعيش حاليا خوفا مرعبا شمل جميع مناطق وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يتلقى الرد على حماقته في الوقت المناسب