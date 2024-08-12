على المسرح الروماني.. مهرجان العلمين يروج لحفل عمر خيرت مع إسعاد يونس يوم 22 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 06:36 مساءً - يواصل مهرجان العلمين في نسختة الثانية المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة، الترويج لحفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الفنانة إسعاد يونس، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام.

وشاركت الصفحة الرسمية مجددا بوستر الحفل الذي يتصدره الموسيقار عمر خيرت والفنانة إسعاد يونس، معلقة: «صاحبة السعادة جيالكم مهرجان العلمين الجديدة، الموسيقار الكبير عمر خيرت مع إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة يوم 22 أغسطس على المسرح الروماني بالمدينة التراثية».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الحلقات الغنائية التي جرى تسجيلها ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسختة الثانية، وكان من بينها حفلة خاصة للفنان مدحت صالح مع الإعلامية منى الشاذلي، وكذلك الفنانة ديانا حداد مع الإعلامي شريف مدكور.