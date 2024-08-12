وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمهندسين لتعزيز الابتكار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 04:39 مساءً - في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتوثيق الشراكات بين مؤسسات الدولة، استقبل الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، السيد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والوفد المرافق له بمقر وكالة الفضاء المصرية اليوم الاثنين، الموافق 12 أغسطس 2024.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الوكالة والنقابة لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، وتعزيز جودة الأداء الهندسي في هذا المجال الحيوي. وأكد الطرفان أن التعاون الوثيق بينهما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، ويعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالات الحياة.

وتضمن البروتوكول العديد من مجالات التعاون ومنها، تدريب وتنمية المهارات، حيث ستوفر وكالة الفضاء المصرية أفضل خبرائها لتدريب أعضاء نقابة المهندسين وطلاب كليات الهندسة وحديثي التخرج، مع توفير المواد العلمية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

المشاركة في المسابقات والبرامج الفضائية من خلال تأهيل أعضاء النقابة للمشاركة في المسابقات الدولية أو تنفيذ برامج فضائية خاصة، مما يعزز من قدرتهم على الاستفادة من هذه الخبرات، إلى جانب الدعم الفني والاستشاري ستخصص النقابة استشاريين للإشراف على المشاريع الإنشائية للوكالة عند الضرورة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني الهندسي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وكذلك الفرص التدريبية التي سيتم توفيرها لأعضاء النقابة طبقًا للبرامج التدريبية المقدمة من وكالة الفضاء المصرية بالإضافة إلى تسويق الخدمات والمنتجات الفضائية عن طريق التنسيق مع النقابات العربية للمهندسين لتسويق خدمات ومنتجات وكالة الفضاء، مع بحث إمكانية الاشتراك في تصنيع قمر صناعي عربي مشترك تحت إشراف الوكالة.

تم تبادل الدروع التقديرية بين الأستاذ الدكتور شريف صدقي والسيد المهندس طارق النبراوي، كتعبير عن التقدير المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي بين وكالة الفضاء المصرية والنقابة العامة للمهندسين. هذا التبادل يعكس الروح الإيجابية والالتزام المشترك بتحقيق الأهداف المشتركة ودفع عجلة الابتكار والتقدم في مجالات الفضاء والهندسة.

وفي ختام اللقاء تم عمل جولة في معامل الوكالة وأكاديمية الفضاء ومبنى AIT، حيث اطلع الوفد على أحدث التقنيات والمشروعات الجاري تنفيذها، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون لتحقيق التقدم والازدهار في مجال الفضاء والهندسة.