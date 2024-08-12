نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة فاران تبعثر حسابات فابريغاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت لعنة الإصابات عنادها مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران، المنضم حديثًا لصفوف كومو الإيطالي، والذي تعرض لانتكاسة في ظهوره الأول مع الفريق الصاعد حديثًا للكالتشيو، وذلك خلال مواجهة سامبدوريا ضمن منافسات كأس إيطاليا.

إصابة فاران تبعثر حسابات فابريغاس

تعد هذه الإصابة صدمة للمدرب فابريغاس، قبل أول مباراة لفريق كومو في الدوري، الإثنين المقبل ضد يوفنتوس، حيث بات في حكم المؤكد أنه لن يتمكن من قيادة الدفاع في أول ظهور له في "الكالتشيو".

شارك نجم مانشستر يونايتد السابق فى مباراة كومو ضد سامبدوريا ضمن منافسات دور الـ64 بكأس إيطاليا، لكنه خرج بعد 20 دقيقة فقط مصابًا، ولم يستطع فاران إكمال المباراة بعد تعرضه لإصابة في قدمه اليسرى.

وكانت مباراة سامبدوريا لنظيره كومو في الجولة الأولى من كأس إيطاليا، والتي خسرها الفريق بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي، بمثابة أول ظهور لفاران مع فريقه الجديد.

وخاض اللاعب 31 عامًا 95 مباراة مع يونايتد، قبل أن يعلن قرار رحيله في مايو (أيار) الماضي، بعد سلسلة من الإصابات التي داهمته في قلعة "اولد ترافورد".