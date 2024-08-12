نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعثر على بديل ويليامز في بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني دخل دائرة اهتمامات برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن عقد كينجسلي كومان البالغ من العمر 28 عامًا مع بايرن ميونخ يستمر حتى يونيو عام 2027.



وأوضح فابريزيو رومانو أن كومان يمكن أن يرحل عن بايرن ميونخ على سبيل الإعارة وأن برشلونة بدأ في مناقشة ملف التعاقد مع نجم آخر في حالة فشل صفقة الإسباني نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو.



وأكد فابريزيو رومانو أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع كومان وأن راتبه مرتفع.



وأفاد فابريزو رومانو بأن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة معجب بقدرات كينجسلي كومان.



وألمح فابريزيو رومانو أن كومان كان قد شارك في 28 مباراة مع بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي في جميع البطولات، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.



ونوه فابريزيو رومانو أن كومان كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ خلال صيف عام 2017 مقابل 21 مليون يورو قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.