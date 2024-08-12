تمبكتي يتحدى الأهلي ويوجه رسالة خاصة لجماهير الهلال قبل مواجهة السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسان تمبكتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي في كأس السوبر السعودي.

تمبكتي: جاهزون لمواجهة الأهلي وسنعمل للفوز

يلاقي الهلال نظيره الأهلي في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، غدًا الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد الأهلي في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وقال تمبكتي في المؤتمر الصحفي: " أشكر جماهير الهلال على دعمي منذ اليوم الأول لي في النادي، ونطلب منهم الاستمرار هذا الموسم لنحقق ما نريد، إذ سنقدم كل ما نملك في مواجهة الغد من أجل هذه الجماهير".

وتابع: "جاهزون لمواجهة الأهلي وسنعمل للفوز والوصول للمباراة النهائية، وجميع لاعبي الهلال إذا منحت لهم الفرصة قادرون على تحمل هذه المسؤولية بكل تأكيد، والبديل دائمًا يكون جاهزًا".