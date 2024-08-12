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شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجنازة على زوجة الدكتور حسن الشافعي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجنازة على زوجة الدكتور حسن الشافعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، على أداء صلاة الجنازة على زوجة العالم الجليل أ.د حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس المجامع اللغوية العربية، اليوم الإثنين، من الجامع الأزهر، بعد صلاة العصر.

وقدم الإمام الأكبر خالص التعازي للدكتور حسن الشافعي، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وأعرب الدكتور حسن الشافعي، عن خالص شكره وتقديره لحضور الإمام الأكبر صلاة الجنازة، وحرصه على مساندته في مصابه الجلل، سائلا الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية.

وحضر صلاة الجنازة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، والدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية السابق، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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