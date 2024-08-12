أحمد جودة - القاهرة - عاجل- رسميًا.. الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية بعد اعتمادها

عاجل- رسميًا.. الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية بعد اعتمادها.. ترأس د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق و حضر الاجتماع د. عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، أعرب د. أيمن عاشور عن شكره وتقديره لأسرة الجامعة البريطانية، برئاسة د. محمد لطفي، على استضافة هذا الاجتماع الهام. وأكد الوزير على أهمية توجيه الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، مشيرًا إلى أن المنظومة التعليمية شهدت توسعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة فرص إتاحة التعليم العالي.

التكامل بين الجامعات المختلفة لتحقيق جودة التعليم العالي

كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين مختلف أنواع الجامعات، سواء كانت حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، أو دولية، مع التركيز على ضمان الجودة في تقديم الخدمات التعليمية. يأتي ذلك لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تأهيل الخريجين بالمهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

إقرار الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية

وخلال الاجتماع، تم إقرار الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها وهي كالآتي: