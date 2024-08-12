نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ٣٢٩ موظفا بالديوان العام والأحياء والمراكز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى حيث تضمنت الحركة ترقية ٣٢٩ موظفًا اعتبارًا من 1 / 7/ ٢٠١٦ من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/ 6/ ٢٠١٦ مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٦ إلى المستويات التى تعلوها.

يأتى ذلك فى إطار الكتاب الدوري رقم "٨" لسنة ٢٠١٦ بشأن القواعد التنفيذية لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٦ بشأن ترقية العاملين المدنيين بالدولة وعلي كتاب مديرية التنظيم والإدارة بالجيزة رقم ٦٨٧ والمؤرخ في ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤ بشأن جواز النظر في ترقية المثبتين علي الحسابات والصناديق الخاصة " درجات شخصية".

وأكد المهندس عادل النجار حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة والتفانى في العمل.