نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المقاولون العرب يغادر النادي بعد 17 عاما من العطاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن أحمد الشيمي نجم فريق المقاولون العرب عبر حسابه الرسمي على إنستغرام عن انتهاء مشواره الطويل مع النادي بعد 17 عاما قضاها في صفوف الفريق.

الشيمي يغادر المقاولون العرب بعد 17 عاما من العطاء



وشارك اللاعب صورة له مرتديا قميص النادي مشيرا إلى أن هذه الأيام هي الأصعب في حياته بعد انتهاء تعاقده مع النادي الذي يعتبره بيته الأول.



عبر اللاعب عن مشاعره العميقة تجاه نادي المقاولون العرب موضحا أنه قضى أجمل أيام حياته داخل جدرانه وأنه لم يتخيل يوما أنه سيضطر لمغادرته.



وأضاف الشيمي: "نادي المقاولون هو بيتي، والناس اللي فيه هما أهلي".



وأكد اللاعب في ختام رسالته على تفاؤله بمستقبل النادي، معربا عن أمله في عودة الفريق إلى قوته المعهودة، قائلًا: "بإذن الله النادي هيَرجع أقوى وأحسن من الأول".

شدد نجم المقاولون على أنه سيظل يدعم النادي دائمًا مهما كانت الظروف مؤكدا أن نادي المقاولون سيبقى من أفضل الأندية في مصر.

