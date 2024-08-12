العالم اليوم - الصين تختبر أكبر طائراتها المسيرة للشحن

انتم الان تتابعون خبر الصين تختبر أكبر طائراتها المسيرة للشحن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - أطلقت الصين أكبر طائراتها المسيرة للشحن حتى الآن والمصممة للاستخدام المدني وسط تكثيف أكبر صانعة للطائرات المسيرة في العالم الرحلات التجريبية لمركبات جوية ذاتية القيادة يمكن أن تنقل في نهاية المطاف كل شيء بداية من الوجبات الجاهزة وحتى البشر.

وقالت وسائل إعلام رسمية نقلا عن شركة "سيتشوان تينغدين ساينس اند تكنولوجي إنوفيشن"، المطورة للمسيرة، إن الطائرة ذات المحركين انطلقت بحمولة يبلغ وزنها طنين أمس الأحد في رحلة مدتها نحو 20 دقيقة في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وتختبر شركات تصنيع الطائرات المسيرة المدنية في الصين حمولات أكبر مع سعي الحكومة إلى بناء ما يعرف باقتصاد الطيران منخفض الارتفاع، إذ تتوقع سلطات تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة القطاع نحو 279 مليار دولار بحلول 2030 ليصل إلى 4 أمثال القيمة التي كان عليها في 2023.

وتستخدم الصين بالفعل الطائرات المسيرة في تنفيذ عمليات تسليم تجارية.

وتقول مصادر في القطاع إن عمليات الشحن بطائرات مسيرة تقدم مميزات منها الوقت الأقصر للتسليم والتكلفة الأقل للنقل كما توفر إمكانية إيصال الشحنات لمواقع صعبة مثل أسطح البنايات في المناطق المكتظة في المدن. كما يمكن أيضا للطائرات المسيرة أن تنقل ركابا.