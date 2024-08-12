العالم اليوم - ارتفاع أرباح "الاستثمارات الوطنية" الكويتية 37% بالنصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - ارتفعت أرباح شركة الاستثمارات الوطنية (NIC) الكويتية، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى 5.77 مليون دينار كويتي بواقع 7.24 فلس للسهم الواحد، بحسب بيان من الشركة.

وقال خالد وليد الفلاح، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، في البيان، إن الشركة حافظت على زخم النمو في تحقيق أرباحاً مالية للنصف الأول من هذا العام 2024، وذلك امتداداً للربع الأول وحتى الآن.

ونما إجمالي موجودات الشركة بنسبة 9.21 بالمئة ليرتفع إلى ما قيمته 266 مليون دينار كويتي بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 243.56 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيان فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 4.45 بالمئة ليبلغ 183.71 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 175.88 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من 2023.

وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 16.63 مليون دينار كويتي مقارنة مع خسائر شاملة أخرى بلغت 4.84 مليون دينار كويتي في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا للبيان.

وفيما يتعلق بأداء قطاع إدارة الأصول، ذكر البيان أن النصف الأول من العام شهد أداء جيدا لبعض صناديق الأسهم الاستثمارية على الرغم من العوامل السلبية الدافعة لتقلبات السوق المحلي خصوصاً في الربع الثاني، والتي جاءت بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية والمخاوف من الركود العالمي بعد التباطؤ في بيانات التضخم العالمية.

وخلال النصف الأول من العام وقعت شركة الاستثمارات الوطنية اتفاقية خدمة صانع السوق مع شركتين مدرجتين في بورصة الكويت، ليصبح عدد الشركات التي تقدم عليها دور صانع السوق على أسهمها إلى 12 شركات، وهو الأمر الذي يجعل من شركة الاستثمارات الوطنية أكبر شركات الاستثمار في تقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.

وفيما يتعلق بنشاط خدمات الاستشارات المالية، فقد حققت الشركة صفقات عدة بلغت قيمتها حتى الآن ما يفوق 300 مليون دولارفي النصف الأول من العام.