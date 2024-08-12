العالم اليوم - الصين تمدد برنامج إقراض لخفض انبعاثات الكربون حتى نهاية 2027

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - قالت الحكومة الصينية، الأحد، إن البنك المركزي سيمدد برنامجا يقدم للمؤسسات المالية قروضا منخفضة الفائدة بهدف مساعدة الشركات على خفض انبعاثات الكربون.

وقال مجلس الدولة إن بنك الشعب الصيني سيمدد سياسة دعم مشروعات الحد من انبعاثات الكربون التي تنفذها الشركات حتى نهاية عام 2027.

وتم إطلاق برنامج بنك الشعب الصيني في عام 2021. ويقدم للبنوك ما يصل إلى 60 بالمئة من أصل القروض المؤهلة بفائدة 1.75 بالمئة لمدة عام واحد.

وفي بيان شامل لأهداف البرنامج، والذي لم يخض في خطط محددة للتنفيذ، وعدت الصين أيضا بتطوير سياسات ضريبية واستثمارية من شأنها أن تدعم ما تسميه بكين "التحول الأخضر" لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتضمنت الخطة التزامات بتشجيع المركبات التي تعمل بالبطاريات والأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة والمياه واستخدام مواد بناء أكثر صداقة للبيئة.

والهدف العام الوارد في الخطة التي تم الإعلان عنها، الأحد/ هو أن تضع الصين اقتصادها "على مسار أخضر ومنخفض الكربون بشكل كامل" بحلول عام 2035.