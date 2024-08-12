نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذهبية عربية وبرونزية مصرية.. حصاد ميداليات مصر والعرب في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي أقيمت منذ 26 من شهر يوليو الماضي حتى تاريخ 11 أغسطس الجاري.

وحصدت منتخبات العرب 17 ميدالية متنوعة ما بين الفضية والذهبية والبرونزية وسط صدراة بحرينية مهيمنة على العرب.



3 ميداليات مصرية

حصدت مصر 3 ميداليات فقط عكس نسخة أولمبياد طوكيو والتي حققت فيها مصر ست ميداليات، حصدتها كلا (فريال أشرف- سيف عيسى- محمد إبراهيم السيد كيشو- هداية ملاك- جيانا فاروق- أحمد الجندي) بواقع ذهبية وفضيتين و4 برونزيات.

بينما في النسخة الحالية حصدت كلا من سارة سمير الفضية وأحمد الجندي ذهبية ومحمد السيد برونزية.

البحرين 4 ميداليات

وتصدرت البحرين المشهد برصيد 4 ميداليات عن طريق وينفرد يافي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر سيدات، وسلوى عيد ناصر بالميدالية الفضية عن سباق 400 متر، وجور ميناسيان حصد البرونزية في منافسات رفع الأثقال، وأحمد تاج الدين توج بذهبية المصارعة الحرة.

ثلاث ميداليات جزائرية

وحصدت الجزائر 3 ميداليات الأولى كانت لإيمان خلف في الملاكمة، وكايليا نمور في الجمباز، وبرونزية لجمال سجاتي في سباق 800 متر في ألعاب القوى

ثلاث ميداليات تونسية

تونس تساوت مع الجزائر ومصر بعد ذهبية التايكوندو لفراس القطوسي، وفضية لفارس فرجاني في لعبة السلاح، وبرونزية لمحمد خليل الجندوبي في التايكوندو.

ميداليتين مغربيتين

المغرب كان لها نصيب من التتويج حيث حصدت البرونزية على حساب الفراعنة في كرة القدم ومنح سفيان البقالي الذهبية للمغرب بعدما توج بطلًا لسباق 3000 متر رجال،

الأردن وقطر ميدالية وحيدة

اخر المتوجين العرب كان زيد عبد الكريم والذي اقتنص الميدالية الفضية في التايكوندو، وحقق القطري معتز برشم الميدالية البرونزية في منافسات الوثب العالي.

