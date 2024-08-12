نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة الحياة تصور وتوثق عروض مهرجان المسرح المصري في دورته الـ 17 وإذاعتها قريبا للجمهور المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصور وتوثق قناة الحياة عدد من العروض المسرحية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 17، برئاسة الفنان محمد رياض، وكانت أولي العروض التي تم تصويرها بشكل احترافي وبأحدث الكاميرات مسرحية (بيرجنت) إخراج يوسف مصطفى لفريق كلية الآداب بجامعة حلوان والتي عرضت بمسرح السلام كسابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ المهرجان، وسوف يتم تصوير عدد آخر من العروض خلال الأيام المقبلة من عمر المهرجان.

مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وانطلقت فعالياته يوم 30 يوليو، وتستمر حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.



