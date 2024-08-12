وزيرة التضامن تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن للصندوق خلال أول 7...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 03:36 مساءً - تقديم الخدمات العلاجية لـ 92605 مريض إدمان "جديد ومتابعة " مجانا وفى سرية تامة منهم 13009 حالة بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات "

استعرضت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أول 7 أشهر من عام 2024 في الفترة من يناير حتى يوليو 2024 لعدد 92 ألف و605 مريض " جديد ومتابعة "منهم 13009 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، الأسمرات ، المحروسة ، روضة السودان ، روضة السيدة ، أهالينا ، اسطبل عنتر ، الخيالة بشاير الخير ، وحدائق أكتوبر ،حي الضواحي ببورسعيد" ،وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 33 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن

وأضافت الدكتورة مايا مرسي في تصريحات اليوم أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 30% ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 17% ،ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك والتي تضم ٢ مليون مشترك تقريبا وكذلك انشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التليفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،أنه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول 7 أشهر من عام 2024 ، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشارا "الحشيش والهيروين والمخدرات الاصطناعية"، الاستروكس والفودو والبودر والشابو ، والتعاطي المتعدد، "تعاطى أكثر من مادة مخدرة " لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 29% يليه الأشقاء (أخ-أخت) بنسبة 28% ثم الأم بنسبة 13%،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.

وأضاف "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة حب الاستطلاع بنسبة ٥٣٪ ؜تليها أصدقاء السوء بنسبة ٣٣٪؜ وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة عدم القدرة المادية بنسبة ٣٥٪ ؜تليها المشاكل الصحية الجسدية والنفسية بنسبة ٢٥٪؜ ثم المشاكل فى العمل والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه بنسبة ٨ ٪.