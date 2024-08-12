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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن عقد اتفاق لتعاون استراتيجي مع شبكة تلفزيون النهار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 02:26 مساءً - قامت الشركة المتحدة وهي الشركة الرائدة فى مجال الإعلام في مصر والشرق الأوسط بعقد اتفاق لتعاون استراتيجي مع شبكة تلفزيون النهار في مجال تبادل وإنتاج المحتوى الإعلامي من مسلسلات وأفلام وبرامج، ما يسهم فى تطوير المجال الإعلامي فى مصر وفتح آفاق جديدة للمؤسسات الإعلامية الخاصة من أجل الارتقاء بالمحتوى المقدم محلياً و إقليمياً و الحفاظ على اقتصاديات المؤسسات الإعلامية المحلية واستدامتها.

 

وقد تم التوقيع اليوم بمقر الشركة المتحدة بالقاهرة بحضور كلاً من السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة و السيد علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا المالكة لشبكة تلفزيون النهار و السيد مصطفى الشنيطي المدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال المستشار المالي للاتفاق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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