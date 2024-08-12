العالم اليوم - منذ 7 أكتوبر.. نحو 132 ألف قتيل وجريح و10 آلاف أسير

انتم الان تتابعون خبر منذ 7 أكتوبر.. نحو 132 ألف قتيل وجريح و10 آلاف أسير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:21 مساءً - ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 311 يوما إلى 132049 قتيلا وجريحا، فيما بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر إلى نحو 10 آلاف أسير.

وقالت وزارة الصحة في غزة الجيش الإسرائيلي ارتكب "3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية راح ضحيتها 142 شهيدا، وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم وجاري التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء".

وأضافت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليوم أن عدد الإصابات بلغ 150 إصابة.

وبهذا يرتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 39897، على الأقل، بينما بلغ عدد الجرحى والمصابين 92152.

وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب تواجد آليات الجيش الإسرائيلي وخطورة تلك الأماكن.

واليوم الاثنين، أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 16 قتيلا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ الليلة الماضية.

وعلى صعيد آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل آلاف الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح أن 10 آلاف أسير موجودون الآن في السجون الإسرائيلية منذ ذلك التاريخ.