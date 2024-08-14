حسني شتا ينشر صور من شهر العسل برفقة زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان حسني شتا صور له عبر حسابه الشخصي على موقع " فيسبوك " من شهر العسل برفقة زوجته.



وكتب حسني الشتا مازحا على الصور معلقا:' محدش يقولي دي في الفيوم

واحتفل الفنان حسني شتا بحفل زواجه على فتاة من خارج الوسط الفني، وخضع العرسان لجلسة تصوير رومانسية، والتقطا مجموعة من الصور ومن ورائهما بحر إسكندرية، وسط تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، حضر عدد كبير من النجوم الحفل، ومن بينهم ماجد المصري وعمرو عبد الجليل وصبحي خليل ومحمد عز ومحمود أبو سريع وعارفة عبد الرسول ومحمد علي رزق وعمرو عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق بالاسكندرية.