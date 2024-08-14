نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا اللوزي: مسلسل "سراب" أخرجني من حالة الحزن على وفاة والدتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة يسرا اللوزي، عن سر مشاركتها في مسلسل سراب مع النجم خالد النبوي والمخرج أحمد خالد والذي انتهوا من تصويره ويستعدون لعرضه قريبًا، كما تحدثت عن كيفية دعم المخرج أحمد خالد لها ورغبتها في الاعتذار عن المسلسل في البداية وتجربة العمل مع كل هؤلاء النجوم في مسلسل واحد ودورها خلال الأحداث.

وقالت في تصريحات صحفية، إن المسلسل يدور في إطار تشويقي وأقوم بتجسيد شخصية ملك دكتورة ولها طفل اسمه زين وهي زوجة طارق الشخصية التي يؤديها الفنان خالد النبوي ضمن أحداث العمل.

وأضافت: "المسلسل شدني منذ البداية عندما قرأت السيناريو تحمست للشخصية للغاية، وخاصة أنني سأعمل مع المخرج أحمد خالد، كما أنه جاء في توقيت صعب جدا، حيث عُرض علي ووالدتي في المستشفى وبعدها توفت والدتي وحاولت قدر الإمكان توظيف كل مشاعر الحزن وما أمر به من ظروف صعبة خلال الدور.

وأشارت إلى أنها فكرت في الاعتذار حين عُرض عليها الدور لأن الظروف كانت صعبة جدًا ومشاعر الحزن سيطرت عليها، ولكن المخرج أحمد خالد لم يتركها وظل ورائها يدعمها بقوة وأعطاها المساحة الكافية كي تستطيع التحضير للدور، لذلك وافقت عليه بالطبع.

وعن العمل مع نجوم العمل أكدت: "تجربة رائعة جدًا، فالعمل ليس بطولة مطلقة وهذا شيء جيد فوجود كل هؤلاء النجوم في عمل واحد يجعله أفضل وأقوى ويكون لهم تأثير بالطبع، وكل الفريق كان محترما ومحترفا للغاية، فهناك من تعاونت معهم من قبل وهناك من أعمل معهم لأول مرة لذلك التجربة كانت جيدة جدًا واستفدت منها بالتأكيد”.