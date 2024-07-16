قوات الاحتلال تقتحم رامين شرق طولكرم بعد إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار

جدة - نرمين السيد - إكسترا نيوز ترصد مشاهد من حصار الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رامين شرق طولكرم، اليوم الثلاثاء، بعد إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار قرب القرية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل.





وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة الغربية، ومن بينها طولكرم التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة، حيث أغلقت قوات الاحتلال معظم الطرق المؤدية لمدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، أول أمس الأحد. وأعلنت طولكرم قبل يومين إضرابًا شاملاً تنديدًا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، كما هدمت جرافات الاحتلال عددًا من المنازل غربي مدينة أريحا بالضفة الغربية.

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