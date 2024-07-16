العالم اليوم - السعودية.. التضخم السنوي يتباطأ إلى 1.5% خلال يونيو

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. التضخم السنوي يتباطأ إلى 1.5% خلال يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 10:21 صباحاً - تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الثلاثاء، تباطؤ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في يونيو إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2.7 بالمئة في يونيو 2023.

وكان التضخم السنوي في المملكة عند 1.6 بالمئة في مايو الماضي.

وأرجعت الهيئة السبب في تسجيل المؤشر للنسبة الحالية للتضخم في السعودية إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.4 بالمئة، بجانب ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1 بالمئة.

بينما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 2.7 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة، وتراجعت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.7 بالمئة.