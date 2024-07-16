روسيا تتوقع توازن سوق النفط العالمية في النصف الثاني

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 12:14 صباحاً - وكالات – قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة في النصف الثاني من العام، وما بعد ذلك بفضل اتفاق تحالف أوبك+ بشأن الإنتاج.

وينفذ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق.

واتفق التحالف في الثاني من يونيو على تمديد الخفض السابق البالغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر وإلغاءه تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز الإنتاج بنحو 750 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2024 بسبب انخفاض إنتاج أوبك+.

وأشار تقرير أوبك الأسبوع الماضي أيضا إلى عجز في إمدادات النفط في الأشهر المقبلة وفي عام 2025.

وردا على سؤال حول أوضاع سوق النفط في النصف الثاني من العام اعتبارا من الخريف عندما يبدأ تحالف أوبك+ في إلغاء بعض تخفيضات الإنتاج، قال نوفاك “السوق ستكون دائما متوازنة بفضل تحركاتنا”.