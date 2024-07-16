مال وأعمال

روسيا تتوقع توازن سوق النفط العالمية في النصف الثاني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تتوقع توازن سوق النفط العالمية في النصف الثاني من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 12:14 صباحاً - وكالات – قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة في النصف الثاني من العام، وما بعد ذلك بفضل اتفاق تحالف أوبك+ بشأن الإنتاج.

predco_adv_2021

وينفذ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق.

E-Bank

واتفق التحالف في الثاني من يونيو على تمديد الخفض السابق البالغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر وإلغاءه تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.

BonatMisr

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز الإنتاج بنحو 750 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2024 بسبب انخفاض إنتاج أوبك+.

HapiSalonWhite

وأشار تقرير أوبك الأسبوع الماضي أيضا إلى عجز في إمدادات النفط في الأشهر المقبلة وفي عام 2025.

وردا على سؤال حول أوضاع سوق النفط في النصف الثاني من العام اعتبارا من الخريف عندما يبدأ تحالف أوبك+ في إلغاء بعض تخفيضات الإنتاج، قال نوفاك “السوق ستكون دائما متوازنة بفضل تحركاتنا”.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تتوقع توازن سوق النفط العالمية في النصف الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا