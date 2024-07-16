نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‎3 مرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2024.. ليس من بينهم يامين يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والتي شهدت صراع محتدم بين ثنائي ريال مدريد الإسباني ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

‎3 مرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2024.. ليس من بينهم يامين يامال

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن سباق الكرة الذهبية 2024 متقاربًا للغاية بين فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام ورودري.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لن يخرج بين ثنائي الفريق الملكي ونجم مانشستر سيتي.

وساهم فينيسيوس وبيلينجهام في تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني والليجا ودوري أبطال أوروبا، فيما قاد رودري مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز وحصد لقب كأس أمم أوروبا رفقة المنتخب الإسباني.

