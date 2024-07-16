نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجل أعمال روسي يعرض مكافأة مالية كبيرة لإسقاط أول طائرات "إف-16" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رجل أعمال روسي من منطقة أورال أن المكافأة المالية لإسقاط أول مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15" أو "إف-16" في منطقة العملية الخاصة ستبلغ 15 مليون روبل (نحو 170 ألف دولار)

وكتب المدير التنفيذي لشركة "فوريس" الروسية إيليا بوتانين عبر "تلغرام" أن مقاتلين من مجموعة قوات "الوسط" تلقوا مكافأة مالية لتدمير نحو 17 دبابة "أبرامز" و"ليوبارد"، تبلغ قيمتها 500 ألف روبل (5،6 ألف دولار) لكل دبابة مدمرة، وذلك في إطار الدفعة السابقة من مثل هذه المدفوعات.

وأضاف: "ستكون هناك أيضا حوافز لتدمير المقاتلات من طراز "إف-15" و"إف-16"، وستكون قيمة مكافأة لأول طائرة (مدمرة) 15 مليون روبل".

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يرسلون "في الوقت الحالي" طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، وستصل إلى كييف هذا الصيف.

وسبق أن أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وأتباعها في حلف "الناتو" تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع روسيا، وهذا أمر محفوف بعواقب كارثية. وأكد لافروف أن تزويد كييف بمقاتلات من طراز F-16 قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.