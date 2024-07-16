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أحمد جودة - القاهرة - افتتاح التدريب العملي لطلاب الجامعات الروسية الدارسين باللغة العربية

افتتحت في الخامس عشر من يوليو الجاري دورة التدريب العملي التابعة لقناة RT بالعربية لطلاب الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية وجامعة موسكو الحكومية والأكاديمية الدبلوماسية، والمدرسة العليا للاقتصاد، إضافة إلى معهد بلدان آسيا وإفريقيا التابع لجامعة موسكو الحكومية والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب وجامعة موسكو الحكومية للغات.

وستستمر الدورة لمدة أسبوعين يتدرب فيها الطلاب على اللغة العربية كلغة أجنبية.

وخاطب المتدربين أليكسي سولوماتين/ نائب مديرة قناة RT بالعربية، عارضا عمل قناة RT بالعربية وآفاق العمل باللغة العربية في التلفزيون بشكل عام، كما تحدث عن تجربته التي بدأت بدراسته الجامعية للغة العربية كلغة أجنبية إلى توليه منصبا إداريا.

القسم الأول من أسبوعي التدريب سيخصص للتعرف على العالم الواسع متعدد الجوانب، للعمل في RT العربية. بينما يخصص الأسبوع الثاني من التدريب للتطبيق العملي لمعرفة اللغة العربية.

علاوة على ذلك، ستوفر للمتدربين الدارسين للغة العربية كلغة أجنبية، فرصة صقل وتحسين مهاراتهم في واحد من أربعة مجالات تشمل: البث والإنتاج والمراسلة، إضافة إلى العمل في قسم البرامج ووسائط التواصل الاجتماعي. وتختم الدورة التدريبية العملية بإعداد المتدربين لنشرة إخبارية وعرض عملهم. وستنشر أفضل مقاطع الفيديو والمقالات وأي مواد أخرى على موقعنا