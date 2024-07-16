نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تواصل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في قطاع غزة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرت أمس عملية للإنزال الجوي للمواد الغذائية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة التي يتواجد فيها مئات الآلاف من النازحين، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية «الجيش العربي»؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية.

يأتي ذلك توجيهًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وامتدادًا للدور التاريخي المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.