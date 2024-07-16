ما حكم من نوى صيام عاشوراء ولم يستطع لظرف قهري؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد كمال، على سؤال حول: "ما حكم من نوى صيام يوم عاشوراء ثم لم يصمه لعذر خارج عن إرادته؟".





صيام عاشوراء

وقال كمال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين: " إذا كان أحد يعاني من المرض، خاصة كبار السن، ويرغب في أن يحصل على الثواب من الله، في صيام يوم عاشوراء، فإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يفتح لنا الباب للرحمة، فعندما أمرنا بصيام عاشوراء، كان قد أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية، فإذا كان شخص مريضًا هذه السنة ولم يتمكن من الصيام، فمن باب الرحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يقوم به صحيحًا مقيمًا".

وأضاف: "إذا كنت صومت في أيام سابقة وأصيبت بمرض أو سافرت هذه السنة ولم تستطع الصيام، فلا تحزن، لديك العذر الشرعي، وهذا لا يمنعك من الحصول على الثواب إذا كنت نويت وكانت لديك النية الصادقة للصيام، الله سبحانه يعطي الثواب بحسب النية والقدرة".

وتابع: "فمن حيث الشريعة، لا يجب أن تشعر بالحزن أو الإحباط، بل تعلم أن الله الرحيم والعادل وسيجزيك بالثواب كما لو صمت الأيام التي كانت تعود فيها على الصيام".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.