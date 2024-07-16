إصابة جندي فرنسي في هجوم بسكين في باريس

أفادت مصادر شرطية بأن جنديًا من قوات عملية "سونتينال" الفرنسية أصيب بجروح في هجوم بسكين مساء اليوم الاثنين في إحدى محطات القطار بالدائرة العاشرة في العاصمة باريس.





وذكر المصدر أن جنديًا من قوات عملية "سونتينال" –وهي عملية تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

وقع الهجوم في محطة قطار "جار دو لاست" حيث تعرض الجندي للطعن في كتفه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم القبض على المشتبه به فورًا، وهو فرنسي يبلغ من العمر 40 عامًا ومعروف بمعاناته من اضطرابات نفسية خطيرة، حسب التحقيقات الأولية.

وزير الداخلية الفرنسي أكد في تغريدة على منصة "إكس" أن الجندي تعرض للهجوم بينما كان يقوم بدورية في المحطة، وأن المهاجم تم إيقافه.

وعبر وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن تضامنه مع الجندي المصاب، مشيرًا إلى دعمه وامتنانه للقوات المسلحة التي تساهم في ضمان أمن المواطنين الفرنسيين.