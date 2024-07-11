بهذه الطريقة.. رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد أسماء أبو اليزيد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة رانيا يوسف على تهنئة الفنانة أسماء أبو اليزيد بمناسبة عيد ميلادها، الذي صادف أمس الأربعاء، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت رانيا جمهورها ومتابعيها عبر خاصية "الاستوري" جمعتها بـ أسماء أبو اليزيد، وأرفقت بها تعليقا:"كل سنة وانتي طيبة يا فروحة".

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في الدراما



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد في الدراما، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "صلة رحم" بطولة الفنان إياد نصار، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "صلة رحم"



وشارك في بطولة مسلسل "صلة رحم" عدد كبير من النجوم، أبرزهم:إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد في السينما، هو مشاركتها في بطولة فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني، والذي تم عرضه العام الماضي 2023.



أبطال وصناع فيلم "العميل صفر"



وشارك في بطولة فيلم "العميل صفر" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأيمن الشيوي، ودينا، وفيدرا، ومصطفى غريب، وفاطمة البنوي، ومحمد أوتاكا، وإسماعيل فرغلي، ومنذر رياحنة، وغيرهم، والعمل من تأليف وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.