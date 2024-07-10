نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مسلسل "سيما ماجي" بطولة رانيا يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعكف صناع مسلسل "سيما ماجي" من بطولة رانيا يوسف عن تصوير العمل، الذي يدور احداثه في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر.

شاركت رانيا جمهورها بصورة من كواليس المسلسل، وظهرت برفقة حورية فرغلي بالإضافة إلى صورة لكلاكيت الفيلم.

أبطال مسلسل "سيما ماجي"

مسلسل "سيما ماجي"، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

قصة مسلسل "سيما ماجي"

تدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي

كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

فيلم «ظلال مهجورة»، يضم عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب منهم السوري رشيد عساف، والفنان المصري حسن عبدالفتاح، والفنان الإماراتي منصور الفيلي، والنجمة السورية نادين، والنجم السوري زهير عبدالكريم وهيا القايدي من الإمارات وعبير اليوسف من مصر، وولاء عزام ودلع نادر، ولين برازي وأيوب الحجلي، فكرة وإخراج مجد طالب الحجلي

اخر أعمال رانيا يوسف

وكان آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل بقينا أتنين الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، شهد مشاركة نخبة من نجوم الفن أبرزهم: شريف منير، ورانيا يوسف، وإدوارد، وميمي جمال، ويوسف عثمان، ونانسي هلال، وتامر فرج، وطارق عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، وعمر طلعت زكريا، وياسر الطوبجي، وعزت زين، وعزة لبيب، والفنان الراحل طارق عبد العزيز، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت