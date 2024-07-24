نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي تكشف عن لأول مرة مفاجآت عن مشاركتها مع رانيا يوسف والهام شاهين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على برنامج "نجمك مع يارا"، والذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد عبر قناة هي كل يوم أربعاء من كل أسبوع في الساعة 10 صباحًا.

أعمال حورية فرغلي المقبلة

وكشفت الفنانة حورية فرغلي أثناء اللقاء عن تفاصيل أعمالها الحالية والمقبلة ومنها مسلسل سيما ماجي وفيلم المدرسة، وقالت: "أنا لسه بعمل المسرحية ومخلصتهاش، ومسلسل سيما ماجي أول تعاون مع رانيا يوسف وهي فنانة جميلة ومحترمة وذوق"، متابعة: "وبعد كده عندي مع الجميلة إلهام شاهين في وأستاذ خالد الحجر في الحب كله وفيلم المدرسة، والمدرسة بتهيألي أول حاجة بعد مايخلص وإحنا لسه مخلصناش، ومعايا ميدو فايد أول بطولة ليه معايا، وأنا مبسوطة بالفيلم ده".

وأضافت: دوري في سيما ماجي دكتورة وأول مرة أعمل الدور ده معملتهوش قبل كده ولا حتى دور شبه، حظي إن المسلسل والفيلم فيه ساسبنس والمسرحية كوميدي والفيلم التالت دراما وتراجيدي".

وتابعت: أنا عمري ماقابلت رانيا يوسف قبل كده ومحصلش بيني وبينها أي شغل وأنا معرفتهاش غير يوم التصوير وحسيت إن أنا أعرفها من سنين، وبنقعد مع بعض في الأوضة وبنعمل بروفات مع بعض، سعيدة جدًا وحاسة إني بتعامل معاها براحتي وبمثل براحتي مش ببقى خايفة".

واستكملت: "إلهام شاهين من أقرب الناس لقلبي ووقت أزمتي كانت هي دايمًا بتسأل عليا وبتكلمني، وكنت عملت معاها فيلم هز وسط البلد قبل كده وده تاني تعاون وده حاجة تانية مختلفة خالص، والفيلم اسمه الحب كله، وهو حاجة مختلفة خالص ويوم كل واحدة فينا بتعيشه وبنتكلم على اليوم ده بيحصل ايه".

وأردفت: هو دور مدرسة بس مختلف وشاغلني مشاكل البنات اللي في المدرسة بنتكلم على البنات دي بتمر بايه في المدرسة".

مسلسل سيما ماجي

جدير بالذكر إنه تنتظر حورية فرغلي عرض مسلسل سيما ماجي، وتدور أحداث مسلسل سيما ماجي، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.



مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.





مواعيد برنامج نجمك مع يارا

يذكر إنه يعرض برنامج نجمك مع يارا كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا وإعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل على شاشة قناة هي.