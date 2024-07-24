حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 25-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 25-7-2024

مهنياً: يتحسن الوضع الفلكي مع دخول القمر الى الدلو وتكون سيد الموقف تتوضح لك الامور وتخرج من حالة الترقب والانتظار ما يجعل جدول أعمالك حافلاً بالانشغالات والزيارات والاتصالات التي ستثمر لاحقًا دعمًا وانفراجً كما ان حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.

عاطفياً: مصير المستقبل مع الشريك يتحدّد اليوم، لكنه رهن بما تنتج منه المفاوضات بينكما.

صحياً: لا تدع أحداً يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه، بغية وضعك في موقف مزعج.

حظك اليوم برج الثور الخميس 25-7-2024

مهنياً: لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، ولا تطرح التحديات وتعقّد الأمور حاذر من اتخاذ قرار حاسم او جريء تحت تاثيرات القمر من برج الدلو المواجه لبرجك لأن نوعية الوقت فاشلة تمامًا ومخيّبة للآمالفهذا اليوم مشحون ببعض القلق والاضطراب.

عاطفياً: إذا كنت عازباً فأنت مقبل على تطوّر إيجابي جداً وأكثر مما تتصور، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة إلى موضوع جدّي.

صحياً: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيراً، فخذ الاحتياطات اللازمة.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25-7-2024

مهنياً: تمارس سحراً كبيراً وتتمتّع بكاريزما، فتشعّ ببريق خاص تحت تاثيرات القمر من برج الدلو الهوائي الصديق ما يجعلك تتابع اعمالك يوميًّا وعن كثب، فلا تهمل اي شاردة او واردة وتكون دقيقًا في معالجتك للأمور حتى ولو كانت صغيرة أو بسيطة وتستعيد الثقة بالنفس التي افتقدتها منذ مدة.

عاطفياً: تبدو أنانياً بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع.

صحياً: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 25-7-2024

مهنياً: تختفي الضغوط مع انتقال القمر الى الدلو الذي يعطيك فرصة الترقي او الانطلاق في مهمة جديدة ويبشرك بأخبار مميزة وجميلة تناسبك تماماً وتعزّز اندفاعك وحماسك، فتبادر الى اتخاذ المبادرات تلقائياً بدون أي تدخّل أو ضغط أنت قادر على إدارة شؤونك بنجاح.

عاطفياً: التصرّفات القاسية تجاه الحبيب ليست في مصلحتك، المطلوب اليوم هو الالتزام الجدي ومراعاة مشاعره.

صحياً: تبدو عليك علامات التعب والإرهاق، وتشعر بانهيار وانحطاط في المعنويات

حظك اليوم برج الاسد الخميس 25-7-2024

مهنياً: تفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال فلا تجازف على الاطلاق خلال هذا اليوم الصعب والمتقلب مع وجود المربعات بين القمر من الدلووالشمس من الثور يوم سلبي يحمل حزنا او خسارة او تاخير .

عاطفياً: سارع إلى إطلاع الشريك على مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل.

صحياً: الصداع وآلام المعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يومياً.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 25-7-2024

مهنياً: ترتفع المعنويات تكون قدراتك لافتة اليوم وتثير اهتمام الباحثين والمثقفين مع انتقال القمر الى الدلو الصديق فتدافع عن حقك وتمارس صلاحياتك فانت تتمتع بقدرة ذهنية وبسرعة بديهة تسمح لك باقامة حوار ناجح يبّشرك الفلك بأخبار مميزة وجميلة تناسبك تماماً وتعزّز اندفاعك وحماسك.

عاطفياً: لا تنظر إلى الشريك نظرة المريب والمشكك، فهو لا يكنّ لك إلا أصدق المشاعر. صحياً: الفرصة مناسبة لتتخلص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ المحيطين بك يساعدونك في ذلك.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-7-2024

مهنياً: تتحسن الاوضاع لصالحك في هذا اليوم الهوائي المميز قد تجري الرياح اليوم كما تتمناه ما يجعلك تنتصر على خصمك ومنافسك وقد تباشر بتنفيذ مشروع او خطة جديدة تحتتاثيرات القمر من الدلو الهوائي الصديق فتشعر بالتحرّر وبأن الطريق امامك مفتوحة تناقش مواضيع مهمّة وتحقّق آمالاً قديمة.

عاطفياً: هذا اليوم مهم جداً وقد يحمل إليك نجاحاً باهراً شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة ومسؤولية.

صحياً: لا تنتظر من الإفراط في ساعات العمل الإضافية إلا الإرهاق والتراجع في وضعك الصحي

حظك اليوم برج العقرب الخميس 25-7-2024

مهنياً: يتوجب عليك اتخاذ مواقف مرنة وسهلة والانتباه الى حركة القمر المعاكسة من برج الدلو التي تشكل مربعا فلكيا مع برج خصمك الثور وعدم التهرب من تحمّل المسؤوليات كذلك قد تقلق بشأن مصاريف وتصليحات واستحقاقات مالية تجنب نزوات التسوق وحاذر تهديد استقرارك المالي من التقلبات.

ركّز على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك.

عاطفياً: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.

صحياً: الاوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.

حظك اليوم برج القوس الخميس 25-7-2024

مهنياً: لا تزال التاثيرات الفلكية تعمل لمصلحتك في هذا اليوم الذي يجعلك اكثر انفتاحاً على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، وقد تتوصّل الى نتيجة او تسمع خبرًا فتسبق الآخرين في إلتقاط الفرصة. وقد تنطلق في ورشة عمل جديدة وتتحسن العلاقة بالمحيط الخارجي وبالمنافسين.

عاطفياً: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبّر له عن حبك الكبير ومدى تعلقك به حتى آخر العمر.

صحياً: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 25-7-2024

مهنياً: ستناقش بذكاء ومهارة، وستفاجئ الكثيرين بأفكارك الخلاّقة كما تشعر بسيطرة اكبر على الامور تحت تاثيرات القمر من الدلو من البيت الثاني بيت المال فتغمرك السعادة والشجاعة فتدافع عن مصالحك بجرأة فتنجح المفاوضات في البيع والشراء والاستثمار في مشاريع جديدة وتحقق اعمالك تقدما واضحا ثابر ولا تضيع الفرص.

عاطفياً: تختبر هذا اليوم علاقتك الزوجية ويطرأ اليوم ما قد يضعها على المحك، فإما الاستمرارية أو الانفصال

صحياً: لا تفسح في المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 25-7-2024

مهنياً: ان التأثيرات الايجابية والداعمة لك من القمر الذي يتنقل في برجك فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات قد تنقذ عملية مالية وتفاوض من اجل تعزيز المشاريع وتوقع على عقد طالما سعيت تاثيرات ممتازة ممتازة تكتمل فيها بعض الامور التي كانت تشغل بالك.

عاطفياً: تنمو العلاقات المتنية، بحيث تسعد لوقوف الحبيب إلى جانبك، وتختفي الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراء.

صحياً: لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات .

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25-7-2024

مهنياً: لا يناسبك وجود القمر في برج الدلو المواجه لبرجك الذي يسبب بظروف ضاغطة معنويا وجسديا نوعا ما انبّهك الى ضرورة مراعاة وضعك المادي والتصرف باتزان والابتعاد عن التبذير والكرم المبالغ به. إحمِ ميزانيتك ولا تستثمر اموالك في اية مشاريع غير مدروسة بدقة.

عاطفياً: إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك، ادرس الخطوات والعواقب التي قد تترتب على ذلك.

صحياً: المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا ليس جديداً عليك وفقاً لما عرفت به سابقاً.