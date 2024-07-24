رسالة محمود عباس إلى دونالد ترامب: دعوة للسلام بعد محاولة الاغتيال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات 2024، دونالد ترامب، عن تلقيه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تأتي هذه الرسالة في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب في بنسلفانيا، وقد أعرب فيها عباس عن دعمه لترامب ورغبته في تحقيق السلام والتسامح.

مضمون الرسالة

وفقًا لما نشره ترامب على منصته «تروث سوشيال»، تلقت الرسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 14 يوليو، أي بعد يوم واحد من محاولة اغتيال ترامب.

في رسالته، أعرب عباس عن تمنياته لترامب بالقوة والأمان، مؤكدًا أن العنف لا مكان له في عالم يسعى إلى القانون والنظام.

كما شدد عباس على أن احترام الآخر والتسامح وتقدير الحياة البشرية يجب أن تكون المبادئ التي تسود.

وفي سياق الرسالة، أضاف عباس أن محاولات الاغتيال، سواء الناجحة أو الفاشلة، تعكس ضعفًا وفشلًا في فهم الطرق السلمية لحل النزاعات.

كما أشار إلى أن تلك الأعمال لا تمثل سوى إشارة إلى عدم القدرة على تحقيق السلام بوسائل سلمية.

رد ترامب على الرسالة

علق ترامب على الرسالة بكتابة تعليق بخط يده، حيث قال: «محمود – لطيف جدًا – شكرًا لك.. كل شيء سيكون على ما يرام».

تعكس هذه الكلمات شكر ترامب وامتنانه للدعم الذي قدمه عباس في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

لقاء ترامب مع نتنياهو

في نفس المنشور على «تروث سوشيال»، أشار ترامب إلى أنه يتطلع إلى لقائه المقبل مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في «مارالاجو»، بالم بيتش، بفلوريدا يوم الجمعة المقبل.

وأعرب ترامب عن أمله في العمل مع نتنياهو لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مما يعكس اهتمامه المستمر بتحقيق الاستقرار في المنطقة.