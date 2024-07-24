نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الإسكندرية تواصل حفلاتها الصيفية وتقدم أنشطة متنوعة في ذكرى ثورة يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعالياتها الفنية والثقافية، في إطار مبادرة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

عرض فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية

في سياق ذلك، شهد قصر ثقافة الأنفوشي عرضًا فنيًا قدمته فرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد شحاته، وتضمن مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري ومنها "قصب ملوي، بنت من ملوي، آمنت بالله، أبو الحسن، ومدد يا نبي" وسط تفاعل كبير للجمهور.

واستمرارًا لأنشطة فرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة عزت عطوان، أقيمت ورشة لتعليم رسم الطبيعة الصامتة تدريب الفنانة غادة طلعت، وأخرى لتعليم الطباعة بالاستنسل بالتعاون مع كلية التربية النوعية، بجانب ورشة تصميم معلقات بخامات معاد تدويرها وتلوينها بألوان الأويل باستيل، بجمعية علي بن أبي طالب تدريب الفنانة هيام مؤمن ضمن النشاط الصيفي لمكتبة الشلالات.

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

وأقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة حكي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، تلاها تصميم لوحة عن فنار الإسكندرية بمناسبة العيد القومي للمحافظة تدريب أسماء فاروق، بجانب لقاء بعنوان "ثورة ٢٣ يونيو وأثرها على الأدب" ناقش خلاله الأديب علاء أحمد فيها عدد من الأعمال التى تناولت أحداث الثورة، لتوضيح دور الأدب في تشكيل الوعي الجمعي. وقدمت الأنشطة ضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

هذا وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة ومنها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب الاستعداد لانطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بأسيوط، بخلاف العروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها.